В мешке находятся 30 мячей из них 5 красных 15 желтых а остальные белые найдите вероятность того что случайно вынутый мяч будет белого или красного цвета

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В мешке находятся 30 мячей из них 5 красных 15 желтых а остальные белые найдите вероятность того что случайно вынутый мяч будет белого или красного цвета

Автор: Гость