В мешке находятся 30 мячей из них 5 красных 15 желтых а остальные белые найдите вероятность того что случайно вынутый мяч будет белого или красного цвета

Алгебра
В мешке находятся 30 мячей из них 5 красных 15 желтых а остальные белые найдите вероятность того что случайно вынутый мяч будет белого или красного цвета
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)30-(5+15)=10 мячей белого цвета. 2)5+10=15 мячей красного и белого цвета 3)15/30=3/6=1/2
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