Попробуй сочинить сказку,легенду,песню о каком нибудь событии истории твоего нар??да, о сложившихся традициях и духовных ценностях

Гость: Гость:

Когда-то жил наш народ далеко в горах. днем из-за гор выходило солнце, а ночью звёзды. и думали люди что это сам бог посылает им какие то знаки. но так как это случилось очень давно и люди ничего не знали о времени, то они ничего ни поняли. и вот они решили подняться на гору и выяснить что же им хотят сказать. снарядились и полезли,а была лютая зима, и увидели люди как восходит солнце. и решили что теперь этот день и эта ночь станут праздником- новым годом. мы и до сих пор его отмичаем