Породы какого возраста слагаю територию заподно сибурскую равнину

География
Породы какого возраста слагаю територию заподно сибурскую равнину
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Гость:
Надеюсь ты что нить поймешь, но это не точно!
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