Послан гонец из Москвы в Вологду и велено ему проходить каждый день по 40 верст нас??едующий день послан 2 гонец и приказано ему проходить в день по 45 минут в день второй человек догонит 1
Математика
Послан гонец из Москвы в Вологду и велено ему проходить каждый день по 40 верст нас??едующий день послан 2 гонец и приказано ему проходить в день по 45 минут в день второй человек догонит 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40:(45-40)=40:5=8 (дней) 40х=45(х-1) 40х=45х-45 40х-45х=-45 -5х=-45 х=-45/-5 х=9 дней. 9-1=8 дней.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос: «Почему Поликарповна решила взять нового постояльца?» ...
Английский язык
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу умоляюумоляю! Срочно надо! колхоз продал госу??арству 264,5 тонн мяса. Это составляет 115% плана поставок мя...