Послан гонец из Москвы в Вологду и велено ему проходить каждый день по 40 верст нас??едующий день послан 2 гонец и приказано ему проходить в день по 45 минут в день второй человек догонит 1

Математика
Послан гонец из Москвы в Вологду и велено ему проходить каждый день по 40 верст нас??едующий день послан 2 гонец и приказано ему проходить в день по 45 минут в день второй человек догонит 1
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40:(45-40)=40:5=8 (дней) 40х=45(х-1) 40х=45х-45 40х-45х=-45 -5х=-45 х=-45/-5 х=9 дней. 9-1=8 дней.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Придумать предложения со словосочетаниями (упр.303
Ответить
Русский язык
В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос: «Почему Поликарповна решила взять нового постояльца?» ...
Ответить
Английский язык
Как разобрать слово базаре3
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу умоляюумоляю! Срочно надо! колхоз продал госу??арству 264,5 тонн мяса. Это составляет 115% плана поставок мя...
Ответить
География
Материк на котором протикает самая длинная река мира
Ответить