Послан гонец из Москвы в Вологду и велено ему проходить каждый день по 40 верст нас??едующий день послан 2 гонец и приказано ему проходить в день по 45 минут в день второй человек догонит 1

Математика

Послан гонец из Москвы в Вологду и велено ему проходить каждый день по 40 верст нас??едующий день послан 2 гонец и приказано ему проходить в день по 45 минут в день второй человек догонит 1

Автор: Гость