Придумать предложения со словосочетаниями (упр.303

Гость: Гость:

1. Сегодня мой друг предлагал пойти выгуливать его собаку 2 Мне пришлось принять предложение из-за болезни хозяина, моего друга, хотя мне этого не слишком хотелось 3. Необходимо было проложить в снегу перед домом дорожку для прогулок 4. И к тому же пришлось разложить перед упрямым псом хлеб, чтобы выманить его из теплого дома Как-то так