Придумать предложения со словосочетаниями (упр.303

Русский язык
Придумать предложения со словосочетаниями (упр.303
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Сегодня мой друг предлагал пойти выгуливать его собаку 2 Мне пришлось принять предложение из-за болезни хозяина, моего друга, хотя мне этого не слишком хотелось 3. Необходимо было проложить в снегу перед домом дорожку для прогулок 4. И к тому же пришлось разложить перед упрямым псом хлеб, чтобы выманить его из теплого дома Как-то так
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