Помогите пожалуйста решить задачу умоляюумоляю! Срочно надо! колхоз продал госу??арству 264,5 тонн мяса. Это составляет 115% плана поставок мяса. Каков план поставки мяса у этого колхоза?

Математика
Помогите пожалуйста решить задачу умоляюумоляю! Срочно надо! колхоз продал госу??арству 264,5 тонн мяса. Это составляет 115% плана поставок мяса. Каков план поставки мяса у этого колхоза?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 115% = 1,15      264,5 : 1,15 = 230 (т) мяса Ответ: 230 т мяса - план поставки мяса.
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