Помогите пожалуйста решить задачу умоляюумоляю! Срочно надо! колхоз продал госу??арству 264,5 тонн мяса. Это составляет 115% плана поставок мяса. Каков план поставки мяса у этого колхоза?

Математика

Помогите пожалуйста решить задачу умоляюумоляю! Срочно надо! колхоз продал госу??арству 264,5 тонн мяса. Это составляет 115% плана поставок мяса. Каков план поставки мяса у этого колхоза?

Автор: Гость