Материк на котором протикает самая длинная река мира

География
Материк на котором протикает самая длинная река мира
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Река амазонка она длиннная
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