Последовательно вводятся n чисел. Увеличить значение каждого числа на 8. Нужно на??исать прогу полностью, а не отрывок.

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Последовательно вводятся n чисел. Увеличить значение каждого числа на 8. Нужно на??исать прогу полностью, а не отрывок.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если на паскале сойдет, лови: И так, нам надо создать массив чисел и заполнять его числами вводимых с клавиатуры. Значит мы должны использовать цикл for для ввода чисел, и так же для увеличения каждого числа на 8. ... Вот код: const n = 3; //Сколько чисел вводить begin var numbers: array [1..n] of integer; //Объявляем массив чисел for var i := 1 to n do readln(numbers[i]); //Считываем числа n раз for var i := 1 to n do numbers[i] := numbers[i] + 8; //Увеличиваем каждое число на 8 writeln(numbers.JoinIntoString(', ')); //Выводим числа end. ... Примеры: Ввод: 1, 2, 3 Вывод: 9, 10, 11 ------------------------ Ввод: 0, 5, 7 Вывод: 8, 13, 15 ... Если не сложно нажми "Спасибо" ;)
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