Пословица к слову жёлтый
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Пословица к слову жёлтый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жёлт, как инбирь. (народное слово) . Желтей желта золота. Жёлтая ватка в яичке лежала, Потом подросла И "пи-пи" закричала. (Цыплёнок).
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