Поставить ударение в слова голодать стебелёк стерпеть стерженёк бережок
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Поставить ударение в слова голодать стебелёк стерпеть стерженёк бережок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ГолодАтьстебелЁк стерпЕть стерженЁк бережОк
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