Поставьте имена существительные в форме ед. ч. и определите их род. Cоставьте с ним?? словосочетания" прилагательное + существительное", запишите эти словосочетания: туфли, кроссовки, оладьи, ботинки, помидоры, рельсы, манжеты.

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Поставьте имена существительные в форме ед. ч. и определите их род. Cоставьте с ним?? словосочетания" прилагательное + существительное", запишите эти словосочетания: туфли, кроссовки, оладьи, ботинки, помидоры, рельсы, манжеты.

Автор: Гость