Поставьте имена существительные в форме ед. ч. и определите их род. Cоставьте с ним?? словосочетания" прилагательное + существительное", запишите эти словосочетания: туфли, кроссовки, оладьи, ботинки, помидоры, рельсы, манжеты.
Русский язык
Поставьте имена существительные в форме ед. ч. и определите их род. Cоставьте с ним?? словосочетания" прилагательное + существительное", запишите эти словосочетания: туфли, кроссовки, оладьи, ботинки, помидоры, рельсы, манжеты.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.ж.р. Маленькая туфля. 2.м.р. Спортивный кроссовок. 3.ж.р. Вкусная оладья. 4.м.р. Старый ботинок. 5.м.р. Красный помидор. 6.ж.р. Короткая рельса. 7.ж.р. Красная манжета.
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