Поставтеу реченняхпропущені розділові знаки,

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Поставтеу реченняхпропущені розділові знаки,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И где предложения? Если сфоткаешь или напишешь, помогу. А так, я же не знаю какие там предложения..
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