Поставтеу реченняхпропущені розділові знаки,
Українська мова
Поставтеу реченняхпропущені розділові знаки,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И где предложения? Если сфоткаешь или напишешь, помогу. А так, я же не знаю какие там предложения..
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Весеннее солнышко согревает землю. Раздаются радостные песни жаворонков. Высоко ??злетают голосистые певцы и поют в небесной сини. В саду, в роще...
Алгебра
Алгебра
Расстояние между пристанями А и В равно 75 км. Из А в В по течению реки отправился плот, а через час вслед за ним отправилась моторная лодка, котор...