построй треугольник , у которого один из углов прямой
Математика
построй треугольник , у которого один из углов прямой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получается вот такой триугольник))
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