Расплавится ли кусок вольфрама если его по рузить в расплавленый свинец
Физика
Расплавится ли кусок вольфрама если его по рузить в расплавленый свинец
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разумеется, нет. Температура плавления свинца 327°С Температура плавления вольфрама 3410°С
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