Предложите своё решение проблемы ,которую решают учёные:как можно воспитать люде??,чтобы они не загрезняли природу.
Другие предметы
Предложите своё решение проблемы ,которую решают учёные:как можно воспитать люде??,чтобы они не загрезняли природу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Легко! бить их с детства за то,что они мусорят
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