Постройте график функцый y=2x-1 найдите точки пересечения графика с осями координат принадлежит ли этому графику a(40;79)

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1) построение графика График - прямая линия. Отмечаем точку А ( 0 ; - 1 ) и В ( 0,5 ; 0 ). 2) А ( 40 ; 79 ) 79 = 2•40 - 1 79 = 79 Принадлежит 3) точки пересечения с осями координат ( смотри 1 - построение графика )