Постройте график линейной функйии в соотвествующей системе координат: y=0,2x-4
Математика
Постройте график линейной функйии в соотвествующей системе координат: y=0,2x-4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Графиком линейной функции y=0,2x-4 является х=0, у=-4 (0;-4) х=5, у= 1-4=-3 (5;-3) Соедини точки. Эта прямая и есть график линейной функции
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