Постройте треугольник KNM, у которого один угол M = 100° , KM = MN = 32мм. Измерьте угол K и проведите его биссектрису. Помогите, кто может, сфотографируйте!

Математика

Постройте треугольник KNM, у которого один угол M = 100° , KM = MN = 32мм. Измерьте угол K и проведите его биссектрису. Помогите, кто может, сфотографируйте!

Автор: Гость