Постройте треугольник KNM, у которого один угол M = 100° , KM = MN = 32мм. Измерьте угол K и проведите его биссектрису. Помогите, кто может, сфотографируйте!

Математика
Постройте треугольник KNM, у которого один угол M = 100° , KM = MN = 32мм. Измерьте угол K и проведите его биссектрису. Помогите, кто может, сфотографируйте!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. сумма всех углов в треугольнике равна 180° : 180-100=80 80:2=40
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