Постройте тритоны в до мажоре ,пожалуйста!

Музыка
Постройте тритоны в до мажоре ,пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ув.4: фа-си, ми-до, в гармоническом мажоре - ля бемоль-ре, соль-ми. ум.5:си-фа, до-ми, в гармоническом мажоре -  ре-ля бемоль, ми-соль.
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