Повний синтаксичний аналіз речення. Коли б я був вітром буйним, я б розгонив чорні хмари,щоб від хмар не слались тіні, щоб сміялось завжди сонце.
Українська мова
Повний синтаксичний аналіз речення. Коли б я був вітром буйним, я б розгонив чорні хмари,щоб від хмар не слались тіні, щоб сміялось завжди сонце.
Ответ(ы):
Гость:
вот фото попробуй разабрать
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