Повний синтаксичний аналіз речення. Коли б я був вітром буйним, я б розгонив чорні хмари,щоб від хмар не слались тіні, щоб сміялось завжди сонце.

Українська мова

Повний синтаксичний аналіз речення. Коли б я був вітром буйним, я б розгонив чорні хмари,щоб від хмар не слались тіні, щоб сміялось завжди сонце.

Автор: Гость