Пожалуйста как писать текст

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Пожалуйста как писать текст
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оно перевёрнуто.....
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