Пожалуйста хотя бы на один вопрос ответьте!!! 1) Какой процесс в жизни цветковых растений называются опылением? 2) Какое опыление называется само опыление а какое перекрёстным опылением? 3) Какими способами осуществляется у ...

Биология

Пожалуйста хотя бы на один вопрос ответьте!!! 1) Какой процесс в жизни цветковых растений называются опылением? 2) Какое опыление называется само опыление а какое перекрёстным опылением? 3) Какими способами осуществляется у растений Перекрёстная Опыление? 4) В каких случаях при выращивании Растений проводят искусственная Опыление? 5) Какие приспособления к перекрёстному определению развиты у ветроопыляемых растений?

Автор: Гость