Пожалуйста хотя бы на один вопрос ответьте!!! 1) Какой процесс в жизни цветковых растений называются опылением? 2) Какое опыление называется само опыление а какое перекрёстным опылением? 3) Какими способами осуществляется у ...
Биология
Пожалуйста хотя бы на один вопрос ответьте!!! 1) Какой процесс в жизни цветковых растений называются опылением? 2) Какое опыление называется само опыление а какое перекрёстным опылением? 3) Какими способами осуществляется у растений Перекрёстная Опыление? 4) В каких случаях при выращивании Растений проводят искусственная Опыление? 5) Какие приспособления к перекрёстному определению развиты у ветроопыляемых растений?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Когда пчолы начинают ево опилять 2)Само опыление как Приманка 3)перекрестное когда чветы падают друг на друга 4)штоб пчолы мед насили 5)не очень понял вопрос сори!
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