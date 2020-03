Пожалуйста напишите сочинение на английском языке с переводом на тему мое любимо?? место в квартире

Гость: Гость:

My favorite place in the apartment of my room .There is light and comfortable, you can relax and have a bed, small sofa, desk .in my room and TV. Sometimes I go out on the balcony and read a book, listen to music or just looking for a nice ulitsu.Na balcony. As if in a garden! Мое любимое место в квартире моя комната .Там светло и уютно,можно расслабиться и отдохнуть .в моей комнате есть кровать,маленький диван, рабочий столи телевизор . Иногда я выхожу на балкон и читаю книжку,слушаю музыку или просто смотрю на улицу.На балконе красиво. Как будто в саду!