Составить предложения со словами один в один, до 7 пота, как две капли воды, на одно лицо, в первую очередь, накатить сорок бочек аристантов, семь пядий во лбу, в один миг, один на один, в два счёта

Русский язык

Составить предложения со словами один в один, до 7 пота, как две капли воды, на одно лицо, в первую очередь, накатить сорок бочек аристантов, семь пядий во лбу, в один миг, один на один, в два счёта

Автор: Гость