Запиши пары слов в два столбика по образцу. первым записывай проверочные слово. образец:сад-сады, море-моря.вада, сасна, страна, трава, паля, гара, дама, нага, нара, шары, глаза, тазы.

Русский язык
Запиши пары слов в два столбика по образцу. первым записывай проверочные слово. образец:сад-сады, море-моря.вада, сасна, страна, трава, паля, гара, дама, нага, нара, шары, глаза, тазы.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вода - воды сосна - сосны страна - страны поле-поля гора-горы дама-дамы ноги - нога норы - нора шар - шары глаз - глаза таз - тазы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пжл,написать.....Сочинение на тему "Я воспитанный человек" Срочно :( :( :( Буду очень благодарна♡
Ответить
Литература
Сочинить шуточную сказку на тему: лесные животные
Ответить
Русский язык
Укажите тип односоставного предложения Смеркается А назывное Б безличное В определённое-личное Г неопределённое-личное
Ответить
Немецкий язык
Вставь вопросительное слово и ответь на вопросы(Am Vormittag/Am Nachmittag) ........hast du Schule?-............ ........horst du Musik?-.........
Ответить
Химия
С силикатом натрия в водном растворе с образованием осадка вступает в реакцию: 1. хлороводород 2. хлорид калия 3. гидроксид калия 4. сульфа...
Ответить