Запиши пары слов в два столбика по образцу. первым записывай проверочные слово. образец:сад-сады, море-моря.вада, сасна, страна, трава, паля, гара, дама, нага, нара, шары, глаза, тазы.

Русский язык

Запиши пары слов в два столбика по образцу. первым записывай проверочные слово. образец:сад-сады, море-моря.вада, сасна, страна, трава, паля, гара, дама, нага, нара, шары, глаза, тазы.

Автор: Гость