Запиши пары слов в два столбика по образцу. первым записывай проверочные слово. образец:сад-сады, море-моря.вада, сасна, страна, трава, паля, гара, дама, нага, нара, шары, глаза, тазы.
Русский язык
Запиши пары слов в два столбика по образцу. первым записывай проверочные слово. образец:сад-сады, море-моря.вада, сасна, страна, трава, паля, гара, дама, нага, нара, шары, глаза, тазы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вода - воды сосна - сосны страна - страны поле-поля гора-горы дама-дамы ноги - нога норы - нора шар - шары глаз - глаза таз - тазы.
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