Вставь вопросительное слово и ответь на вопросы(Am Vormittag/Am Nachmittag) ........hast du Schule?-............ ........horst du Musik?-............. ........machst du Hausaufgaben?-........ ........spielst du mit deinen F...

Гость: Гость:

Wann hast du Schule? - Ich habe am Vormittag Schule. Когда у тебя школа? - У меня школа в первой половине дня. Wann hörst du Musik?- Ich höre Musik am Nachmittag. Когда ты слушаешь музыку? - Я слушаю музыку после обеда. Wann machst du Hausaufgaben?- Hausaufgaben mache ich am Nachmittag. Когда ты делаешь домашнее задание? - Домашнеее задание я делаю после обеда. Wann spielst du mit deinen Freunden?-Ich spiele mit meinen Freunden am Nachmittag. Когда ты играешь с твоими друзьями? - Я играю с друзьями после обеда.