Сочинить шуточную сказку на тему: лесные животные

Литература
Сочинить шуточную сказку на тему: лесные животные
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лесные животные. Ушёл розовый медведь с горки.Пришёл буратино он сказал а че у меня нос то длинный?а ему учитель сказал потому что ты балбес.А лунтик ему сказал вупсень а что ты тут делаешь? а чебурашка упал в обморог
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