Сочинить шуточную сказку на тему: лесные животные

Гость: Гость:

Лесные животные. Ушёл розовый медведь с горки.Пришёл буратино он сказал а че у меня нос то длинный?а ему учитель сказал потому что ты балбес.А лунтик ему сказал вупсень а что ты тут делаешь? а чебурашка упал в обморог