Укажите тип односоставного предложения Смеркается А назывное Б безличное В определённое-личное Г неопределённое-личное

Русский язык

Укажите тип односоставного предложения Смеркается А назывное Б безличное В определённое-личное Г неопределённое-личное

Автор: Гость