Укажите тип односоставного предложения Смеркается А назывное Б безличное В определённое-личное Г неопределённое-личное

Русский язык
Укажите тип односоставного предложения Смеркается А назывное Б безличное В определённое-личное Г неопределённое-личное
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорей всего -Б безличное
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Немецкий язык
Вставь вопросительное слово и ответь на вопросы(Am Vormittag/Am Nachmittag) ........hast du Schule?-............ ........horst du Musik?-.........
Ответить
Химия
С силикатом натрия в водном растворе с образованием осадка вступает в реакцию: 1. хлороводород 2. хлорид калия 3. гидроксид калия 4. сульфа...
Ответить
Физика
Автомобиль двигался со скоростью 40 км/ч в течении 30минут а следующие 30минут со скоростью 60км/ч
Ответить
Физика
Управление кординаты тела имеет вид x=5+t+4t найти скорость через 3 сек
Ответить
Математика
Выразите - в метрах 3м65см,48см,205см,5дм,4см В кг-8кг,350г,180г, 4200г.
Ответить