Укажите тип односоставного предложения Смеркается А назывное Б безличное В определённое-личное Г неопределённое-личное
Русский язык
Укажите тип односоставного предложения Смеркается А назывное Б безличное В определённое-личное Г неопределённое-личное
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Гость:
Скорей всего -Б безличное
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