Помогите пжл,написать.....Сочинение на тему "Я воспитанный человек" Срочно :( :( :( Буду очень благодарна♡
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Помогите пжл,написать.....Сочинение на тему "Я воспитанный человек" Срочно :( :( :( Буду очень благодарна♡
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сочинение Я воспитанный человек Хорошо воспитанный человек никогда не грубит никому, даже недругам. Он всегда вежлив и доброжелателен со всеми. Такой человек никогда не обидит ни словом, ни делом. От воспитанного человека не услышишь нецензурного слова, да и просто грубое слово навряд ли он произнесёт в присутствии других людей.Человека можно назвать воспитанным, если он открывает дверь перед идущей за ним женщиной (кстати, в Америке женщина посчитает такого человека грубияном, нарушающим её права, унижающим её достоинство предположением, что она сама не в состоянии открыть дверь!), если мужчина первым здоровается с женщиной. А в деревне воспитанный человек обязан здороваться с любым встречным, даже незнакомым, человеком в городе это уже необязательно
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