Помогите пжл,написать.....Сочинение на тему "Я воспитанный человек" Срочно :( :( :( Буду очень благодарна♡

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Сочинение Я воспитанный человек Хорошо воспитанный человек никогда не грубит никому, даже недругам. Он всегда веж­лив и доброжелателен со всеми. Такой человек никогда не обидит ни словом, ни делом. От воспитанного человека не услышишь нецензур­ного слова, да и просто грубое слово навряд ли он произнесёт в присутствии других людей.Человека можно назвать воспитанным, ес­ли он открывает дверь перед идущей за ним женщиной (кстати, в Америке женщина пос­читает такого человека грубияном, наруша­ющим её права, унижающим её достоинство предположением, что она сама не в состоянии открыть дверь!), если мужчина первым здоро­вается с женщиной. А в деревне воспитанный человек обязан здороваться с любым встреч­ным, даже незнакомым, человеком в городе это уже необязательно