Помогите пжл,написать.....Сочинение на тему "Я воспитанный человек" Срочно :( :( :( Буду очень благодарна♡

Русский язык
Помогите пжл,написать.....Сочинение на тему "Я воспитанный человек" Срочно :( :( :( Буду очень благодарна♡
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
                                            Сочинение                                      Я воспитанный человек  Хорошо воспитанный человек никогда не грубит никому, даже недругам. Он всегда веж­лив и доброжелателен со всеми. Такой человек никогда не обидит ни словом, ни делом. От воспитанного человека не услышишь нецензур­ного слова, да и просто грубое слово навряд ли он произнесёт в присутствии других людей.Человека можно назвать воспитанным, ес­ли он открывает дверь перед идущей за ним женщиной (кстати, в Америке женщина пос­читает такого человека грубияном, наруша­ющим её права, унижающим её достоинство предположением, что она сама не в состоянии открыть дверь!), если мужчина первым здоро­вается с женщиной. А в деревне воспитанный человек обязан здороваться с любым встреч­ным, даже незнакомым, человеком в городе это уже необязательно

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Сочинить шуточную сказку на тему: лесные животные
Ответить
Русский язык
Укажите тип односоставного предложения Смеркается А назывное Б безличное В определённое-личное Г неопределённое-личное
Ответить
Немецкий язык
Вставь вопросительное слово и ответь на вопросы(Am Vormittag/Am Nachmittag) ........hast du Schule?-............ ........horst du Musik?-.........
Ответить
Химия
С силикатом натрия в водном растворе с образованием осадка вступает в реакцию: 1. хлороводород 2. хлорид калия 3. гидроксид калия 4. сульфа...
Ответить
Физика
Автомобиль двигался со скоростью 40 км/ч в течении 30минут а следующие 30минут со скоростью 60км/ч
Ответить