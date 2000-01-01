Помогите решить задачу с помощью уравнения Из яблок ,груш и абрикосов изготовил?? сок .Груш в 3 раза больше чем абрикосов , и на 500 грам меньше, чем яблок . Всего понадобилось 2 кг яблок и груш . Сколько килограммов абрикосо...
Математика
Помогите решить задачу с помощью уравнения Из яблок ,груш и абрикосов изготовил?? сок .Груш в 3 раза больше чем абрикосов , и на 500 грам меньше, чем яблок . Всего понадобилось 2 кг яблок и груш . Сколько килограммов абрикосов и сколько килограммов яблок понадобилось для изготовления сока .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Абрикосы - x; Груши - 3х; Яблоки - 3х+500 г; Всего - 2 кг; 2 кг = 2000 г; х+3х+3x+500=2000; 7х=1500; х=215 г; 3х=645 г; 3х+500=1145 г;
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