Помогите решить задачу с помощью уравнения Из яблок ,груш и абрикосов изготовил?? сок .Груш в 3 раза больше чем абрикосов , и на 500 грам меньше, чем яблок . Всего понадобилось 2 кг яблок и груш . Сколько килограммов абрикосо...

Математика

Помогите решить задачу с помощью уравнения Из яблок ,груш и абрикосов изготовил?? сок .Груш в 3 раза больше чем абрикосов , и на 500 грам меньше, чем яблок . Всего понадобилось 2 кг яблок и груш . Сколько килограммов абрикосов и сколько килограммов яблок понадобилось для изготовления сока .

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