Разгадай запись удобного способа сложения.поменяй слагаемые местами .найди суммы. ? +2= ?+?= ?+3= /\ /\ /\ 1 ? 2 1 1 ?
Математика
Разгадай запись удобного способа сложения.поменяй слагаемые местами .найди суммы. ? +2= ?+?= ?+3= /\ /\ /\ 1 ? 2 1 1 ?
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?+2=?+?=?+3=5 ответ на вапрос
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