Пожалуйста переведите текст прошу вас!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Английский язык
Пожалуйста переведите текст прошу вас!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Приговор взят из диалога между двумя друзьями. что из этого? Послушай, почитай и и проверь себя
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