ПОЖАЛУЙСТА ПЕРЕВИДИТЕ ТЕКСТ 100 БАЛОВ
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ПОЖАЛУЙСТА ПЕРЕВИДИТЕ ТЕКСТ 100 БАЛОВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Книга твой самый дорогой друг, который тебя понимает и не раскрывает твою секрет.В книге очень много знаний.Ты должен его держать аккуратно,не сгибай.Люби его.Познай все что написано в книге.Думай,стремись к знаний.Учи и только учи!
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