ПОЖАЛУЙСТА ПЕРЕВИДИТЕ ТЕКСТ 100 БАЛОВ

Гость: Гость:

Книга твой самый дорогой друг, который тебя понимает и не раскрывает твою секрет.В книге очень много знаний.Ты должен его держать аккуратно,не сгибай.Люби его.Познай все что написано в книге.Думай,стремись к знаний.Учи и только учи!