Что заставило руководство СССР резко изменить внешнеполитический курс и пойти на соглашение в Германии? Как вы думаете Был ли этот шаг неизбежным? Какое влияние на политику СССР оказала агрессия Японии и Азии?

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Здесь можно рассматривать три периода отношенй СССР и германии, 1 с 29-33, теплые отношения, ведь германия это первое капиталистическое государство, которое нас признало, далее 33-39, это ухучшение отношений, связано это с приходом гитлера, и нарушением версальской системы, и далее 39 год, когда заключаются снова договора о дружбе и договор о не нападании.... изменились эти отношения прежде всего из за того чтобы во первых если случится война изза японии, то не вести ее на два фронта, а во вторых сталину нужно было время чтобы подготовиться к войне, поэтому он и поменял политику на сближение с германией, кроме того англия и франция не спешили заключить с ссср договор, это еще сказалось на принятие решения сталина