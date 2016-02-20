Что заставило руководство СССР резко изменить внешнеполитический курс и пойти на соглашение в Германии? Как вы думаете Был ли этот шаг неизбежным? Какое влияние на политику СССР оказала агрессия Японии и Азии?
История
Что заставило руководство СССР резко изменить внешнеполитический курс и пойти на соглашение в Германии? Как вы думаете Был ли этот шаг неизбежным? Какое влияние на политику СССР оказала агрессия Японии и Азии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь можно рассматривать три периода отношенй СССР и германии, 1 с 29-33, теплые отношения, ведь германия это первое капиталистическое государство, которое нас признало, далее 33-39, это ухучшение отношений, связано это с приходом гитлера, и нарушением версальской системы, и далее 39 год, когда заключаются снова договора о дружбе и договор о не нападании.... изменились эти отношения прежде всего из за того чтобы во первых если случится война изза японии, то не вести ее на два фронта, а во вторых сталину нужно было время чтобы подготовиться к войне, поэтому он и поменял политику на сближение с германией, кроме того англия и франция не спешили заключить с ссср договор, это еще сказалось на принятие решения сталина
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Внекласное чтение. 1. Прочитать рус.народ. сказку. 2. Рисунок 3. Название главных гер??ев ( характеристика ) 4. События 5. Чему учит ?