Пожалуйста подробно напишите с 1-12

Гость: Гость:

1.корень15+^(-7)= кор.15+49=кор64= 8 2.d^2= пи/4•S=>d= корень(пи/4•S) 3.корень 26 и 30 т.к кор. 25=5 а кор 36 = 6=> 25<26<36 и 25<30<36 Корень 0.64•36=кор. 0.64 • кор.36=0.8•6=48. 5.кор (320/80)=кор 4= 2 6.9•8/24= 9/3= 3 7.2кор12-кор 75= 4кор3-5кор3= -кор3 8.2•(кор3-1)^2=2•(3-2кор3+1=2•(4-кор3)=8-2кор3 9.10=кор100 а 2кор30=120 , кор100<кор 120 10.a^2=V/h => h=кор(V/a^2) 11.кор55/10 12....= кор(2/5)+кор(5/2)+кор(10/1)=кор. (2•2+5•5+10•10)/10=кор(129/10)