Пожалуйста помогите,мне надо написать рассказ о любимом блюде,в этом рассказе надо написать в каком городе это блюдо произошло или там с чем оно обычно подаётся и рассказать всё про него,минимум 5 и больше предложений. Если мо...
Английский язык
Пожалуйста помогите,мне надо написать рассказ о любимом блюде,в этом рассказе надо написать в каком городе это блюдо произошло или там с чем оно обычно подаётся и рассказать всё про него,минимум 5 и больше предложений. Если можете то напишите про пиццу либо картошку фри(жареную картошку) либо о своём блюде ,просто я не знаю о чём надо написать нет идей и т.д. Пожалуйста буду очень благодарна)Дам 20 баллов. Если что-то не понятно пишите в комментах,не в отвечалке или как там.:)
Ответ(ы):
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Математика
1. Два лыжника вышли одновременно навстречу друг другу из двух разных пунктов, рас??тояние между которыми 66 км. Скорость первого 12 км/ч. С какой ...