Пожалуйста помогите,мне надо написать рассказ о любимом блюде,в этом рассказе надо написать в каком городе это блюдо произошло или там с чем оно обычно подаётся и рассказать всё про него,минимум 5 и больше предложений. Если мо...

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Пожалуйста помогите,мне надо написать рассказ о любимом блюде,в этом рассказе надо написать в каком городе это блюдо произошло или там с чем оно обычно подаётся и рассказать всё про него,минимум 5 и больше предложений. Если можете то напишите про пиццу либо картошку фри(жареную картошку) либо о своём блюде ,просто я не знаю о чём надо написать нет идей и т.д. Пожалуйста буду очень благодарна)Дам 20 баллов. Если что-то не понятно пишите в комментах,не в отвечалке или как там.:)

Автор: Гость