Пожалуйста помогите,мне надо написать рассказ о любимом блюде,в этом рассказе надо написать в каком городе это блюдо произошло или там с чем оно обычно подаётся и рассказать всё про него,минимум 5 и больше предложений. Если мо...

Английский язык
Пожалуйста помогите,мне надо написать рассказ о любимом блюде,в этом рассказе надо написать в каком городе это блюдо произошло или там с чем оно обычно подаётся и рассказать всё про него,минимум 5 и больше предложений. Если можете то напишите про пиццу либо картошку фри(жареную картошку) либо о своём блюде ,просто я не знаю о чём надо написать нет идей и т.д. Пожалуйста буду очень благодарна)Дам 20 баллов. Если что-то не понятно пишите в комментах,не в отвечалке или как там.:)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Мне пора - это обобщённое личное или неопределённое личное предложение?
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста! Какое по цели высказывания предложение "вот бы земля задрожала от смеха!"?
Ответить
Математика
0,2•(х-7)=0,8!!!!!!!!
Ответить
Математика
1. Два лыжника вышли одновременно навстречу друг другу из двух разных пунктов, рас??тояние между которыми 66 км. Скорость первого 12 км/ч. С какой ...
Ответить
Математика
Помогите решить задание!!! Одна открытка, 2 одинаковых конверта и 3 одинаковые марки стоят 38 рублей. Три такие открытки, 2 конверта и одна така...
Ответить