Пожалуйста помогите написать приветствие на осенний бал для пацана и девочки ,прошу

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Пожалуйста помогите написать приветствие на осенний бал для пацана и девочки ,прошу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приветсвую вас король и королева осени. Мы устроили благодаря вам праздник.
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