Пожалуйста помогите! Нужно написать мини-сочинение с загаданным спортом ,описат?? его ,с чем-то сравнить, что-то в этом. Пожалуйста к примеру (It is a new sport. It began in Canada in 1977. Men and women athletes with a physic...

Английский язык

Пожалуйста помогите! Нужно написать мини-сочинение с загаданным спортом ,описат?? его ,с чем-то сравнить, что-то в этом. Пожалуйста к примеру (It is a new sport. It began in Canada in 1977. Men and women athletes with a physical disability can participate in it. Wheelchair rugby is a combination of rules and skills required in basketball and rugby. The games are held on a basketball ground , and the ball used is similar to the one used in volleyball . Each team consists of 4 players---Это новый вид спорта. Она началась в Канаде в 1977 году мужчин и женщин спортсменов с физическими недостатками могут участвовать в нем. Кресло регби сочетание правил и навыков, необходимых в баскетбол и регби. Игры проводятся на баскетбольной площадке, и мяч используется аналогично той, которая используется в волейбол. Каждая команда состоит из 4 игроков)

