ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО Напишите еще две формы неправильных глаголов и ??ереведите их на русский язык номер v
Английский язык
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО Напишите еще две формы неправильных глаголов и ??ереведите их на русский язык номер v
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Have-had-had. 2)come-came-come. 3)do-did-done. 4)take-toke-taken. 5)write-wrote-written. 6) tell-tall-tall. 7)see-saw-seen. 8) hear-heard-heard
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