Перевести с русского на английский,8 предложений,30 баллов 1.Если бы не ваши бутерброды,мы бы ужасно проголодались во время экскурсии в ботанический сад 2.Ты бы чувствовал себя лучше,если бы не высокая температура 3.Если бы ...

Английский язык
Перевести с русского на английский,8 предложений,30 баллов 1.Если бы не ваши бутерброды,мы бы ужасно проголодались во время экскурсии в ботанический сад 2.Ты бы чувствовал себя лучше,если бы не высокая температура 3.Если бы не мамин звонок,я бы сейчас очень волновался 4.Если бы не глупая шутка Джона,Лиза бы не плакала вчера после уроков. 5.Если бы не грязные ботинки,Тед выглядел бы очень нарядным на вчерашней вечеринке 6.Если бы не твоя помощь,я бы никогда не приладил эту дурацкую полку 7.Если бы не твоя шпаргалка,учительница бы не сердилась на нас сейчас 8.Я бы поверил ему тогда,если бы не его хитрая улыбка УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ДЕЛАТЬ НЕ С ПЕРЕВОДЧИКА!!!!!
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Автор: Гость
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