Рыболовство в тундре доклад 7-11 предложений

Окружающий мир
Рыболовство в тундре доклад 7-11 предложений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там очень мало рыб потому что там холодно вода холодная там могут быть только моржы,и пингвины
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