К решению каких систем сводится решение иррационального неравенства корень f(x)gt;g(x)?
Алгебра
К решению каких систем сводится решение иррационального неравенства корень f(x)gt;g(x)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К совокупности двух систем. 1) {g(x)≥0; {f(x)>g²(x) или 2) {g(x)<0; {f(x)≥0
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