План 11 главы, Дубровский. Заранее спасибо!
Литература
План 11 главы, Дубровский. Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
. Настоящий Дефорж в доме станционного смотрителя. 2. Дубровский покупает документы у француза. 3. Француз объявил, что он ограблен Дубровским. 4. Владимир Дубровский занимается воспитанием Саши в доме Троекурова. 5. Антон Пафнутьич ограблен в доме Троекурова и уехал из Покровского.
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