План 11 главы, Дубровский. Заранее спасибо!

Гость: Гость:

. Настоящий Дефорж в доме станционного смотрителя. 2. Дубровский покупает документы у француза. 3. Француз объявил, что он ограблен Дубровским. 4. Владимир Дубровский занимается воспитанием Саши в доме Троекурова. 5. Антон Пафнутьич ограблен в доме Троекурова и уехал из Покровского.