План 11 главы, Дубровский. Заранее спасибо!

Литература
План 11 главы, Дубровский. Заранее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
. Настоящий Дефорж в доме станционного смотрителя.  2. Дубровский покупает документы у француза.  3. Француз объявил, что он ограблен Дубровским.  4. Владимир Дубровский занимается воспитанием Саши в доме Троекурова.  5. Антон Пафнутьич ограблен в доме  Троекурова и уехал из Покровского.
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