Ессе на тему "что нужно человеку для успешного общения"
Обществознание
Ессе на тему "что нужно человеку для успешного общения"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что бы с человеком можно было хорошо пообщатся ему надо много читать что бы было о чем поговорить с собеседником,и хорошо учтится,не говорить гадостей
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