10 слов для корня твар и твор
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10 слов для корня твар и твор
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Твор: творить, творение, творец, сотворенный, творчество, вытворять, затворник, притворить, притворяться, сотворить твар: тварь, утварь, затваривать(закрывать) отваривать (открыть) отвар отвариться отварной отварить цитварный,тварный
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