Склсти по два речення з кожним з поданих іменників уживаючи іх у прямому і переносному значненні. Орел(птах і людина),океан (водний простір і будь-який великий простір)

Українська мова
Склсти по два речення з кожним з поданих іменників уживаючи іх у прямому і переносному значненні. Орел(птах і людина),океан (водний простір і будь-який великий простір)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Орел відноситься до роду хижих птиць сімейства яструбових. Хлопчик Ярослав був мужній як орел. Площа океану займає сімдесять відсотків від усієї площі землі. Кожна людина має цілий океан мрій.
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