Склсти по два речення з кожним з поданих іменників уживаючи іх у прямому і переносному значненні. Орел(птах і людина),океан (водний простір і будь-який великий простір)

Українська мова

Склсти по два речення з кожним з поданих іменників уживаючи іх у прямому і переносному значненні. Орел(птах і людина),океан (водний простір і будь-який великий простір)

Автор: Гость