Пожалуйста помогите решить, просите что хотите))
Алгебра
Пожалуйста помогите решить, просите что хотите))
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Путник, двигаясь из Палестины в Месопотамию,пришли от берега ___________ океана к берегу ____________ океана
Геометрия
Гипотенуза прямоугольного треугольника равна трем квадратный корень из пяти сан??иметров а а разность катетов 3 см найдите катеты и периметр прямоу...
Математика
Помогите сестре решить задачу с условием. Токарь до обеда сделал 23 детали, а после обеда 17. На склад он отправил 30 деталей. Сколько деталей оста...