Пожалуйста помогите решить задачу!!! Для составление одинаковых гирлянд купили 15 красных, 21 синий и 6 желтых шаров. В каждой гирлянде должно быть однаковое количество шаров каждого цвета. Сколько одинаковых гирлянд можно сос...

Математика

Пожалуйста помогите решить задачу!!! Для составление одинаковых гирлянд купили 15 красных, 21 синий и 6 желтых шаров. В каждой гирлянде должно быть однаковое количество шаров каждого цвета. Сколько одинаковых гирлянд можно составить? В каждой гирлянде сколько красных, синих, жёлтых шаров?

Автор: Гость