Пожалуйста помогите решить задачу!!! Для составление одинаковых гирлянд купили 15 красных, 21 синий и 6 желтых шаров. В каждой гирлянде должно быть однаковое количество шаров каждого цвета. Сколько одинаковых гирлянд можно сос...
Математика
Пожалуйста помогите решить задачу!!! Для составление одинаковых гирлянд купили 15 красных, 21 синий и 6 желтых шаров. В каждой гирлянде должно быть однаковое количество шаров каждого цвета. Сколько одинаковых гирлянд можно составить? В каждой гирлянде сколько красных, синих, жёлтых шаров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 герлянд 1) 3 синих по 7. 2)2 красных по 7. 3)последняя герлянда 6 жёлтых и 1 синий
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