Пожалуйста помогите!!!!!!!!!! срочно надо
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Пожалуйста помогите!!!!!!!!!! срочно надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) очень внимательно 2)очень сильно 3)бездельничать 4) на угад 5)бездельничать 6)лезть не в свои дела 7) медленно 8)сам накосячил сам и исправляй. во весь дух - затаив дыхание
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