Пожалуйста помогите упражнение 242

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Пожалуйста помогите упражнение 242
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весна наступит робкими шагами. Ранней весной часто идут дожди. В темном лесу громко шумит ушастая сова. В берлоге рычит рассерженый медведь. На березах будут сидеть грачи. Лениво передвигается стадо коров. Во дворе играют дети. По улицам города будут ездить автомобили.
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