Пожалуйста помогите упражнение 242

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Весна наступит робкими шагами. Ранней весной часто идут дожди. В темном лесу громко шумит ушастая сова. В берлоге рычит рассерженый медведь. На березах будут сидеть грачи. Лениво передвигается стадо коров. Во дворе играют дети. По улицам города будут ездить автомобили.